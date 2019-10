Der Stachel der Enttäuschung dürfte tief sitzen bei den Fußballern von BG Gimbte. 2:3 bei der abstiegsbedrohten Reserve aus Mauritz verloren – das war sicherlich kein Ruhmesblatt, was die ambitionierte Elf von Dragan Grujic da abgeliefert hatte. Zudem verloren die Blau-Gelben an Boden im Kampf um einen Aufstiegsplatz in der B-Liga.

Nun gilt es, sich wieder aufzurichten.

Im Heimspiel treffen die Blau-Gelben auf den direkten Tabellennachbarn aus Sprakel und müssen aufpassen, nicht ins bedeutungslose Mittelfeld durchgereicht zu werden. Bei einer Niederlage dürfte der Zug in Richtung Kleisliga A schon früh in der laufenden Saison ohne die Gimbter abfahren.

► Sonntag, 15 Uhr, in Gimbte