Bei den Fußballern der Grevener 09-Reserve zeigte die Leistungskurve in den vergangenen Wochen leicht nach unten. Aus der Spitzengruppe der Kreisliga B hat sich die Mannschaft von Dirk Förstermann vorerst verabschiedet, nach dem letzten 1:4 gegen den FC Gievenbeck rangieren die Grevener nur noch auf Rang vier.

Mit DJK SV Mauritz wartet nun das Überraschungsteam der vergangenen Woche auf die Förstermann-Elf. Mauritz setzte sich am letzten Spieltag mit 3:2 gegen BG Gimbte durch und gab die rote Laterne an den SC Münster weiter. Nun hoffen die Gastgeber gegen die ambitionierte 09-Zweite natürlich auf den nächsten Coup in der Kreisliga B

► Sonntag, 12.30 Uhr, bei DJK Mauritz