Wenn in der Wuppertaler Schwimmoper die nordrhein-westfälischen Kurzbahnmeisterschaften stattfinden, kommen die schnellsten Schwimmer des Landes zusammen. Zu diesen gehörten in diesem Jahr auch zwei vom TVE Greven . Ihnen war es im Vorfeld gelungen, die anspruchsvollen Pflichtzeiten des Verbandes zu unterbieten. Dass sie zurecht dort am Start waren, bewiesen sie mit zwei neuen Vereinsrekorden und einigen ordentlichen Platzierungen.

Lucy Springensguth (Jahrgang 2004) hatte sich zwar nur für eine Strecke qualifiziert, doch genau dort zeigte sie, was sie momentan drauf hat. Seit einigen Wettkämpfen knabberte sie sich immer näher an den Vereinsrekord über 50 Meter Freistil heran. Nachdem ihr mehrfach nur noch wenige Hundertstelsekunden fehlten, nutzte sie die große Bühne der NRW-Meisterschaften, um sich endgültig zur schnellsten TVE-Schwimmerin aller Zeiten zu schwimmen. In 29,19 Sekunden unterbot sie die bisherige Bestmarke knapp und hält nun ihren ersten Vereinsrekord.

Auch Maximilian Schülling (2003) präsentierte sich in hervorragender Form. Über 200 Meter Freistil unterbot er in 2:00,86 Minuten den 24 Jahre alten Vereinsrekord um fast drei Sekunden – im Schwimmsport sind diese Zeitunterschiede Welten. Dies brachte ihm in seinem Jahrgang den fünften Platz ein.

Über die halbe Distanz legte er in 55,52 Sekunden einen Vereinsjahrgangsrekord nach. Außerdem belegte er in Zeiten nahe seiner Bestzeit über 50 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Brust gute Platzierungen.