Die Gastgeber haben den Umbruch geschafft und viele junge und erfahrene Spieler zu einer Einheit geformt, die laufstark auftritt, fasst Sommer seine Eindrücke zusammen. „Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache“. Die Elf von Trainer Bodo Gadomski ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Neben klaren Erfolgen hat Sommer auch das 2:2 in Gievenbeck wahrgenommen. „Unser Ziel muss es sein, unsere Position als Tabellenführer zu festigen“, fordert der Coach ein engagiertes Auftreten seines Teams. 09 stellt aktuell die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Die Gastgeber haben auf eigenem Platz zwölf Punkt geholt und nur zum Saisonstart gegen Wettringen verloren. Für das Derby in der Nachbarschaft hat Sommer alle Mann an Bord.

► Sonntag, 14.30 Uhr, Sal vus-Stadion, Grevener Damm