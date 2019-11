Münster 08 hat insgesamt elf Punkte auf dem Konto, acht davon aus den letzten vier Begegnungen. „Die haben sich offenbar gefunden und sind auf einem guten Weg aus dem Tabellenkeller nach oben“, warnt Hehl seine Elf. Der Tabellenplatz sage nichts über die wahre Stärke der Mannschaft aus.

Bei Blau-Weiß ist die Personalsituation weiter angespannt. So nach und nach kehren Spieler in den Kader zurück. „Es ist immer gut, dass wir vier Mal wechseln dürfen“, fasst Hehl die Situation in seiner Mannschaft zusammen.

► Sonntag, 15 Uhr, DJK-Sportanlage Brüggenmersch