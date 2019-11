Dass es mehr Selters als Sekt gab – nun, das dürfte ausgerechnet im Salvus-Stadion (!) niemanden überrascht haben. Nein, das war über weite Strecken kein Festtags-Fußball, den Greven 09 und die SpVg Emsdetten gestern spielten – ein prickeliges Derby aber allemal. Nach Andreas Sommers Geschmack perlte es im Abgang sogar ein bisschen zu sehr: „So viel Spannung hätte ich persönlich nicht gebraucht.“ Doch noch während er an seine Elf diesen Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal richtete, notierte er eben auch das Wesentliche: einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg nämlich, mit dem der SC 09 ganz oben bleibt in der Bezirksliga .

Daran schienen anfangs übrigens so recht gar keine Zweifel aufzukommen. Die Nullneuner gingen nach 23 Minuten in Front: Der hünenhafte Bernd Lakenbrink da mit einem Kopfballtor, so wuchtig, dass irgendwo in Hamburg Uwe Seeler und Horst Hrubesch vermutlich vor lauter Rührung in Tränen ausgebrochen sind. Im Ernst: „Das sieht schon immer ein bisschen lustig aus, wenn der Bernd köpft“, flachst Sommer. Lakenbrink wird den Spott mutmaßlich aushalten können.

Etwas handelsüblicher jedenfalls kam der zweite Grevener Treffer daher: Patrick Fechtel steckte auf Nic Kriwet durch, der im Eins-gegen-Eins einschob (53.).

Darüber hinaus sah Sommer allerdings auch – Salvus hin, Salvus her – dass nicht alles flüssig lief beim Primus: Das 1:2 (68.) läutete sogar eine richtig kribbelige Schlussphase ein – in der sich die Hausherren aber selbst schwächten: Glatt Rot für einen Ellbogenschlag (87.). Nur einmal musste 09-Keeper Luca Dömer so noch retten – der knappe Vorsprung hielt.