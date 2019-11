Klar, verlieren ist immer irgendwie Käse – aber: „Wer so auftritt wie wir heute, kann erhobenen Hauptes nach Hause gehen“, meint Thorben Zilske . Und während der Trainer eben dort am späten Sonntagnachmittag bereits weilte, blieben seine Jungs noch am Sportplatz – wo ein treuer Zuschauer ihnen eine Kiste Pils spendiert hatte. Und das trotz dieser 0:2-Niederlage gegen GW Rheine. Eine noble Geste, die zeigte, wie viele Sympathien die junge Ortsteil-Truppe sich bei den Fans erspielt hatte. Mit der Extraportion Mumm hielt der SCR dagegen – und nur einmal nicht dicht, als ein Traumschuss des Tabellenzweiten im Knick einschlug (17.). Ansonsten hatte die Zilske-Elf einen starken Tim Vallandi im Kasten, hier und da ein wenig Glück – jedoch auch ihrerseits Chancen: Kevin Strotmann, Andy Wagner und Cedric Bödecker scheiterten knapp, ehe GW mit dem 0:2 (77.) denn doch alles fix machte.