Mit Blick auf die Tabellenkonstellation war das Unentschieden, mit dem sich die DJK-Fußballer am Sonntag im Heimspiel gegen Münster 08 IV begnügen musste, für die Mannschaft von Sven Hehl eine Enttäuschung. Schließlich hatte der Tabellenfünfte gegen den Vierzehnten kein Tor zu Stande gebracht. „Uns fehlen zwei Punkte“, stellten denn auch Grevens Trainer nach dem 0:0 fest. Gleichwohl bemühte sich Sven Hehl, den Ausgang zu relativieren. Aus seiner Sicht gab es zwei entscheidende Faktoren, warum es am Ende nicht zu mehr als einem Unentschieden reichte. Ein Lob erhielt zunächst der Gegner. „Münster 08 war deutlich besser, als es der Tabellenstand aussagt“, stellte der DJK-Trainer klar. Vor allem in der Anfangsphase hatte sein Team seine liebe Mühe mit dem Pressing der Gäste. Erst im Laufe der Partie erzwangen sich die DJKler Feldvorteile und auch Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Zwei Chancen wurden allerdings vereitelt, weil der Unparteiische entscheidende Situationen anders als die Gastgeber bewertete. Als Aly Camara im Münsteraner Strafraum elfmeterwürdig zu Fall gebracht wurde, blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus. Später versagte er den DJKler ein Tor, obwohl der Ball nach ihrer Überzeugung deutlich sichtbar die Linie überquert und ein Nullachter den Ball per Hand zurück ins Feld bugsiert hatte. „Alle haben es gesehen, nur einer nicht“, ärgerte sich Hehl über die beiden Entscheidungen.