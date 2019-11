Mit 1:0 haben die C-Junioren von Greven 09 Tabellenschlusslicht FSC Rheda geschlagen. „Die Gäste haben sich von Beginn an hinten reingestellt und auf Konter gelauert“, beschrieb Trainer Lucas Leiper die Ausgangssituation. „Sie haben nichts für das Spiel getan“.

Die Platzherren hatten „zu mindestens 75 Prozent“ Ballbesitz. Seine Mannschaft hatte zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu gestalten. Leiper sah zwar einige kreative Ideen, aber „eben nichts Zwingendes“.

In der Halbzeitpause habe er darauf hingewiesen, dass er die Zielstrebigkeit in Richtung Tor vermisse, sagte Leiper. Das habe sich dann nachhaltig geändert. Seine Elf habe sich viele Chancen herausgespielt, aber eben so viele auch ausgelassen. Darunter auch ein Foulelfmeter, den die 09-er nicht verwandeln konnten.

In der 51. Minute gelang dann das Tor des Tages. Der gästetorart unterschätze eine lange Flanke in höhe des Strafraums, ein 09-Stürmer kam an der Ball, legte das Leder am Torwart vorbei und schob die Kugel in das leere Tor.

Für die verbleibenden drei Spiele bis zur Winterpause plant Trainer Leiper noch vier Punkte ein. Am 30. November geht es nach Gievenbeck, am 7. Dezember kommt Preußen Münster II und am 14. Dezember geht es zu Münster 08 gleichsam als Jahresabschluss.

„Wir haben in den bisherigen Spielen gezeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind“, betonte Leiper unter Hinweis auf erst zwei Niederlagen seines Teams in den bislang ausgetragenen acht Begegnungen.