Nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr ging Bielefeld nach einer Ecke früh in Führung (7. Minute). mit einem Doppelschlag in der 13. und 15. Minute erhöhten die Gastgeber auf 3:0 – gleichsam eine Vorentscheidung. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich 09-Stürmer Timo Witt verletzt – und wird wohl einige Wochen ausfallen. Am Samstag steht für die Kurney-Elf das Pokalhalbfinale gegen Liga-Konkurrent Gievenbeck auf dem Programm. „Vielleicht ein spiel, um den Kopf frei zu bekommen – losgelöst vom Liga-Alltag“, meint Trainer Kurney .