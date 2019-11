Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – ein Sprichwort, scheinbar wie gemacht für die Kreisliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 in ihrer aktuellen Situation. Nach dem 30:30-Unentschieden gegen Eintracht Mettingen ist das Team nicht mehr Tabellenletzter und hat an diesem Spieltag die große Chance, direkt nachzulegen. Denn am Samstag (Anwurf: 16.30 Uhr) geht es zum SC DJK Everswinkel II, dem neuen Schlusslicht.

„Es ist nicht ausschlaggebend, wo unser Gegner in der Tabelle steht“, betont Trainer Dennis Kötter. „Aber das ist eine Mannschaft, mit der wir uns messen können – und wir wollen die Punkte holen.“ Damit das gelingt, sollen die 05er dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. „Wir müssen weiter an unserer Effektivität arbeiten“, weiß der HF-Coach.

Nun gilt es, die steigende Formkurve wieder in weiteres Zählbares umzumünzen. „Da ist Everswinkel hoffentlich der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt.“