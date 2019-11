„Wir müssen gucken, was in Münster geht“, sagt der Coach. „Wir werden in Münster spielen und die drei Punkte mitnehmen.“

Diese Vorgabe sei für sein Team – wer immer da auch spielt – sehr wichtig, weil die Blau-Gelben weiter oben in der Kreisliga B mitmischen wollen. Schließlich hält der Club am Saisonziel fest, künftig wieder im Kreisliga-Oberhaus mitspielen zu wollen. „Das kann nur gelingen, wenn wir möglichst viele der verbleibenden Spiele – am besten alle – gewinnen.“ Das Ziel verfolge der gesamte BG-Kader.