Mit einem deutlichen 36:22 (17:12)-Sieg gegen SuS Neuenkirchen haben die A-Juniorinnen von Greven 09 ihren zweiten Tabellenplatz in der Oberliga-Vorrunde gefestigt. Am Samstag geht es zum direkten Konkurrenten nach Wettringen.

Die Grevenerinnen dominierten ihren Gegner über weite Phasen des Spiels mit erfolgreichen Tempogegenstößen und druckvollem Angriffsspiel. Nach der Pause drehte die Mannschaft von Anet Sander und Helena Schwitte noch mehr auf und ließ durch gute Abwehrarbeit nur fünf Gegentore zu.

Besonders erfreulich war, dass sich alle Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. „Das Spiel der Mädels war überzeugend. Sie haben konsequent in der Abwehr gearbeitet, so dass wir Trainerinnen trotz des kleinen Kaders dieses Spiel wirklich genießen konnten“, so Anet Sander und Helena Schwitte.

09 : Yenin Hidding, Imke Noetzel - Juliane Post (11), Sina Hübenthal (5), Jana Hein (6), Judith Budde (5), Anna-Lena Frische (4), Dana Peppenhorst (2), Melina Wag ­ner (2), Christina Goldstein (1).