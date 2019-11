Den Körper dynamisch verlagern

Das Takudai Karate Seminar mit sieben weltweit bekannten Instruktoren der Verbände JKA (Japan Karate Association) und SKIF (Shotokan Karate International) hat jetzt unter Beteiligung von Karateka des Dojo Kamakura in München statt. Ebenfalls dabei warn drei Karateka aus Reckenfeld: Anja Eckeler, Christian Sandmann und Markus Boy.

Die Instruktoren dieses Mal waren: Hanshi Shiro Asano (9th Dan / Chief Instructor SKI Europa & SKI Großbritannien); Shihan Masaru Miura (9th Dan / Chief Instructor SKI Italien); Shihan Akio Nagai (9th Dan / Chief Instructor SKI Deutschland); Shihan Tatsuya Naka (7th Dan / JKA Manager Japan); Shinji Akita (6th Dan / Chief Instructor SKAI); Shuseki Shihan Manabu Murakami (8th Dan / Chief Instructor SKI) und als Special Guest: Sensei Kaori Watanabe (5th Dan – Kata Champion Frauen). Das Besondere an diesem Lehrgang ist, dass alle Instruktoren Absolventen der renommierten Takushoku Universität Toki Japan sind, heißt es in einem Bericht.

Eingeladen hatte das örtliche Dojo Edo München in Unterschleißheim. Rund 250 Karateka aus insgesamt elf Ländern waren der Einladung gefolgt, darunter auch Karateka aus unserem Karate-Dojo Kamakura unter der Leitung von Markus Boy Sensei 4. Dan.

An den drei Tagen wurden die vier Trainingseinheiten unter den Instruktoren der Verbände JKA und SKIF aufgeteilt.

Die erste Einheit am Freitagabend wurde noch gemeinsam in einer Halle trainiert. Geübt wurden verschiede Grundschul- (Kihon) Elemente im Stand sowie das Umsetzen der Grundstellung im Zenkutsu-dachi (vorwärts gerichtet) in allen Himmels Richtungen mit dem Schwerpunkt der Körperverlagerung.

Am Samstag waren zwei Einheiten von je drei Stunden angesetzt. Dazu wurden die Teilnehmer auf zwei Hallen aufgeteilt, sodass die Weißgurtträger bis zum zweiten Meistergrad (Dan) ein umfassendes Grundschul- (Kihon) Training mit der Fokussierung des eigenen Körpereinsatzes beim Ausführen der Schlagtechnik bekamen. Verschiedene Schnelligkeitsübungen, wie zum Beispiel das bekannte Kinderspiel „Schnick Schnack Schnuck“, welches man tatsächlich auch karatetechnisch umsetzen kann, standen unter anderem auf der Tagesordnung.

Zur gleichen Zeit wurde in der anderen Halle ab dem 3. Meistergrad (Dan) der Ablauf und die Bunkai-Anwendungen der Bassai-dai gelehrt. Durch die dynamische eigene Körperverlagerung mit einer Hebel- oder Ausweichbewegung konnten die festgelegten Techniken der Kata praktisch umgesetzt werden.

Am Samstagabend war Sayonara Party im Hofbräuhaus in München, wo das Erlebte mit den anderen Karateka ausgetauscht werden konnte.

Einige der Meister, allesamt Absolventen der renommierten Takushoku Universität. Foto: Karateka Reckenfeld

Am Sonntagmorgen wurden von den Teilnehmern die letzten Reserven beim Partnertraining hervorgeholt, so dass nach der Aufteilung zum Abschluss alle Karateka in einer Halle zusammen durch das Laufen der Heian Shodan der Seminarverlauf abgerundet worden ist.

Die Kamakura Karateka tauschten sich nach dem Training auf den langen Heimweg ins Münsterland noch über einige Technikkombinationen und Inhalte der Trainingseinheiten intensiv aus.

Wer Interesse hat, in die Kampfkunst Karate hineinzuschnuppern, ist bei Kamakura jederzeit zum unverbindlichen Probetraining willkommen, schreibt der Verein.