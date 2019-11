Den fünften Sieg in Folge landete die zweite Tischtennismannschaft der DJK Blau-Weiß in der Bezirksliga . Leidtragender diesmal war der TSV Handorf. Bis zum 9:6 am Ende bedurfte es aber einer enormen kämpferischen Leistung, denn die Gäste traten mit einer starken Aufstellung in Greven an.

Den entscheiden Vorteil verschafften sich die DJKler durch ihre beiden erneut herausragenden Spitzenspieler, Reinhard Rothe und Torsten Radke . Beide gewannen nicht nur ihre vier Einzel, sondern auch mit ihren Partnern Peter Everding (Rothe) und Martin Weßling (Radke) beide Anfangsdoppel.

Auch der 21-jährige Roman Lakenbrink, ebenso wie Radke einen Tag später in der Verbandsligamannschaft der DJK gefordert, trumpft immer besser auf und landete zwei Einzelsiege. Den letzten und neunten Punkt der Begegnung besorgte Björn Ahrens unter dem Jubel seiner Mannschaftskollegen.

Das tröstete auch die beiden an diesem Tage leider erfolglosen Everding und Weßling ein wenig, die in ihrem Mannschaftsdrittel vier Niederlagen quittieren mussten.

Nun belegt der Aufsteiger aus Greven einen vollkommen unerwarteten zweiten Tabellenplatz und reist kommenden Samstag zum Spitzenspiel beim Tabellenführer nach Rheine.