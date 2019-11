„Wir probieren das mal“ – so kommentiert Falke-Trainer Holger Althaus die neuerliche Ansetzung der Kreisliga-Partie zwischen Falke Saerbeck und Teuto Riesenbeck. „Beide Vereine wollen, die Spieler wollen, und die Trainer wollen – also hoffen wir mal, dass das dann auch klappt.“

Nach der Winterpause ist der erste Spieltag am 16. Februar 2020 angesetzt. „Danach ist dann Pause wegen des Karnevals. Und dann geht‘s im März weiter.“ Das Nachbarschaftsderby wird jetzt am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr an der Lindenstraße angepfiffen – gleichsam als Rückrundenauftakt. Und: Beide Teams haben bislang 21 Punkte auf dem Konto.

„Solche Spiele sind immer spannend“, hofft Falke-Coach Holger Althaus auf viele Zuschauer. Sein Team wolle nach dem klaren Erfolg bei der Brukteria den Schwung aus Dreierwalde mitnehmen und einen weiteren Sieg einfahren.

„Wir haben das Hinspiel mit 0:3 in Riesenbeck verloren und uns dabei nicht so clever angestellt.“ Falke kassierte die drei Tore in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. „Da haben wir noch etwas gut zu machen“. Althoff setzt dabei auch darauf, dass Teuto in dieser Saison „ebenso wenig konstant spielt wie wir.“

► Mittwoch, 19.30 Uhr, Stadion an der Lindenstraße