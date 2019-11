Viele Punkte für gute Übungen

Gleich fünf TVE Greven Leistungsturnerinnen haben sich für die vier Mannschaften des Westfälischen Turnerbundes beim Bundespokal in Rheda qualifiziert.

In der Altersklasse 12 bis 15 Jahre hatte Alina Reckers sich im Qualifikationswettkampf von ihrer besten Seite gezeigt und durfte den WTB zusammen mit Turnerinnen aus Bielefeld und Ibbenbüren vertreten. Die Mannschaft begann am Sprung und holte insgesamt 51,450 Punkte, ein Ergebnis, das Turnerinnen und Trainer sehr zufrieden stellte. Alina Reckers zeigte das erste Mal in einem Wettkampf ihren neuen Sprung, der mit 12,20 Punkten belohnt wurde. Auch am Barren waren die sechs Turnerinnen an diesem Tag gut aufgelegt und sammelten 51,250 Punkte. Auch an den beiden übrigen Geräten gab es gute Leistungen. Das Team konnte sich jeweils unter den Top 3 platzieren.

Kira Böckmann vertrat den TVE in der anderen Auswahlmannschaft (Altersklasse 12 bis 15 Jahre) des westfälischen Turnerbundes. Zusammen mit Turnerinnen aus Rheda und Ibbenbüren begann diese Mannschaft am Boden. Kira zeigte ihre neue Bodenübung, für sie 11,65 Punkte erhielt. Insgesamt erturnte sich die Mannschaft an Boden 46,100 Punkte. Am Sprung folgten weitere 50,6 Punkte. Am Balken zeigte Kira die zweitbeste Übung ihrer Mannschaft. Leider konnten die Turnerinnen Stürze vom „Zitterbalken“ nicht vermeiden. Mit 210,850 Punkten holte sich die Mannschaft um Alina Gold. Die Mannschaft um Kira belegte Platz 10.

Für die Mannschaften der Turnerinnen ab 16 Jahre hatten sich Chiara Blomberg, Anika Brüske und Jacqueline Schudzich vom TVE qualifiziert. Chiara und Anika waren mit Turnerinnen aus Rheda in einem Team und die Mannschaft um Jacqueline wurde zusammengesetzt mit Turnerinnen aus Rheda, Dortmund und Nordwalde.

sowie (von links) Chiara Blomberg, Jacqueline Schudzich, Anika Brüske Foto: TVE Greven

Für Jacqueline begann der Wettkampf am Balken. Dort erhielt sie für ihre sturzfreie Übung turnte 13,40 Punkte, das beste Mannschaftsergebnis. Am Boden erturnte sich Jacqueline 12,15 Punkte. Mit einem Gesamtergebnis von 51,40 Punkten am Boden war die Mannschaft zufrieden. Am Sprung folgten weitere erturnte 53,250 Punkte. Jacqueline konnte mit 13,1 Punkten zu diesem Ergebnis beitragen. Insgesamt erturnte sich die Mannschaft an allen vier Geräten 200,05 Punkte.

Für Anika und Chiara begann der Wettkampf am Sprung. Sie trug dort 13,35 Punkte zum Mannschaftsergebnis von 54,550 Punkten bei. Chiara musste wegen einer Verletzung auf ihren Einsatz am Sprung verzichten. Am Stufenbarren holte sie 12,90 Punkte für ihr Team, eine Leistung, mit der sie in der Gesamtwertung weit vorne lag. Auch Teamkollegin Anika erturnte gute 12,05 Punkte – trotz eines Sturzes beim Abgang. Insgesamt gab es 50,10 Punkte für das Team. Die Balkenübungen misslangen weitgehend. Am Boden sollten die Stürze vom Balken wieder wettgemacht werden. Mit fünf Wertungen im hohen 13er Bereich erturnte sich die Mannschaft 53,950 Punkte – Platz eins an diesem Gerät.

Spannend wurde es dann noch einmal bei der Siegerehrung. Beide Mannschaften hatten ihr bestes gegeben – trotz kleinerer Fehler. Zur Freude der mitgereisten Eltern und der Trainerin Denise Blomberg belegte die Mannschaft um Chiara und Anika mit 210,20 knapp hinter der Niedersächsischen Turnerbund Platz zwei; die Mannschaft um Jacqueline belegte den fünften Platz.