„Schachspielen spiegelt das echte Leben“

Als Aufsteiger noch ungeschlagen: Gegen die SG Bünde gab es zum Auftakt ein 3:3-Unentschieden. Gegen SV Hemer 2 gelang ein 4,5:1,5-Punkte-Erfolg. Die Runde führt Greven am 15. Dezember zum SV Hemer 1.

Acht Teams spielen in der Jugend-NRW-Liga im Schach. Die U 20-Mannschaft der Schachfreunde Greven gehört dazu: Lars Kecker , Christian Roß, Jonathan Töws , Nikolaus Nadan, Simeon Brettner, Simon Albertmann und Steffen Benkhoff aus Greven sowie Fabian Reinartz und Tim Pohl von den Schachfreunden aus Telgte bilden den engeren Kader, der insgesamt weitere neun Spieler umfasst. „Das mit dem Doppelspielrecht ist im Schach möglich, um den Jugendteams bessere Möglichkeiten einzuräumen“, erläutert Andreas Töws, Jugendwart bei den Schachfreunden, die Zusammenarbeit mit den Schachfreunden aus Telgte. Fahrten nach Hemer, Bünde, Gütersloh, Brackwede, Horst-Emscher und Paderborn stehen auf dem Tourenplan der Jugendlichen in der Jugendliga-Ost. Würden die Grevener Schachfreunde am Saisonende Erster, stünde ein Platz in der Jugendbundesliga zur Diskussion.

Die Schachfreunde Greven sehen die aktuelle Situation als „hervorragend“ an. Der Verein hat insgesamt etwa 35 Mitglieder, darunter 20 Jugendliche. „Wir nehmen mit zwei Senioren- und drei Jugendteams an Meisterschaften teil“, erzählt der Jugendwart.

Schach spielen fördere die Konzentrationsfähigkeit, habe mit Zahlen, mit Buchstaben, mit Rechnen und Lesen zu tun und rege zum Nachdenken an, um eine Entscheidung zu treffen – den nächsten Zug nämlich, beschreibt Töws die Philosophie. „In gewisser Weise spiegelt Schach das richtige Leben – du musst entscheiden.“ Letztendlich sei beim Schach so „jeder für sich verantwortlich“. Ob ein Zug richtig oder falsch gewesen sei, ergebe sich im weitern Spiel. In der Folge gehöre auch Verlieren lernen zu den Erfahrungen, die auf das Leben übertragen werden könnten.

Die Schachfreunde Greven richten in jedem Jahr ein Turnier für die Grundschulen aus – betreut von den Jugendlichen des Vereins. „Rund 70 bis 80 Teilnehmer sind immer eine gute Resonanz“.

Wer Lust hat, sich mit dem Schachspielen zu befassen, ist eingeladen zu den Trainingsabenden. Diese finden mittwochs und freitags jeweils ab 17 Uhr im Begegnungszentrum Hansaviertel an der Bismarckstraße 36 statt. „Da sind mal drei oder fünf oder zehn Leute“, sagt Andreas Töws, der einlädt „Schachspielen einfach mal zu probieren“.

Beim Schachtraining würden zum Beispiel Züge analysiert. Es werde über Taktik gesprochen. Oder einfach nur gespielt. Es ist nicht der klassische Trainingsbetrieb, wie man ihn von Hallen- oder anderen Mannschaftsportarten kennt.“ Andreas Töws gibt weitere Informationen unter ✆ 0 25 75/12 58.