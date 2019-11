Die Grevenerinnen fanden gegen die sehr stark aufspielen Gäste nur schwer ins Spiel und wurden teilweise regelrecht überlaufen. Auch eine Auszeit konnte die Mädchen nicht wachrütteln und es ging mit 10:25 in die Pause. Dort versuchten die Trainerinnen Pia Schwitte und Aline Suwelack, die Mädchen noch einmal zu motivieren, damit sie zeigen, dass auch sie besseren Handball spielen können. Annika Pfitzner und Mia Prinz erzielten durch schnelles Doppelpassspiel drei Tore in Folge. Auch die anderen Spielerinnen agierten aufmerksamer Aber die Gegnerinnen aus Wettringen überzeugten mit Schnelligkeit und Wurfvarianten. Das erkannten die Grevener Mädels und Trainerinnen neidlos an und drücken den Gästen die Daumen für die Oberliga-Saison.