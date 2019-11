Laut ursprünglichem Terminplan war das Auswärtsspiel bei TTR Rheine III das letzte Hinrundenspiel für die DJK BW Greven II in der Tischtennis-Bezirksliga, doch es folgen nächste Woche noch zwei Nachholspiele für die Grevener.

Dennoch ist die Partie in Rheine ein echtes Spitzenspiel, denn die Gastgeber sind souveräner Tabellenführer mit 19:1-Punkten. Die Blau-Weißen rangieren derzeit als Aufsteiger überraschend auf Platz zwei (13:3 Punkte).

Die Zweite kann in diesem Topspiel nicht auf die beste Sechs zurückgreifen, da der in dieser Serie erst einmal besiegte Torsten Radke fehlt. Doch mit Andreas Asche als aktuell formstarkem Ersatz will das Team um Altmeister Reinhard Rothe und den zuletzt sehr erfolgreichen Youngster, Roman Lakenbrink, den favorisierten Gastgebern so lange wie möglich Paroli bieten.

Die Aufstellung der DJK II: 1. Reinhard Rothe; 2. Martin Weßling; 3. Peter Everding; 4. Roman Lakenbrink; 5. Björn Ahrens; 6. Andreas Asche.

► Samstag, 17.30 Uhr, Euregio-Gesamtschule Rheine