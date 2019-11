„Eigentlich wollten wir das Spiel ins neue Jahr verlegen, wegen Spielermangels“, verrät Bogdan Oana . „Aber das hat leider nicht geklappt, weil alle Hinrundenbegegnungen bis Mitte Januar ausgetragen sein müssen.“ Also müssen die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Sonntag (Anwurf: 16 Uhr) wohl oder übel mit dezimiertem Kader zur Auswärtspartie beim TB Burgsteinfurt antreten.

Aus den eigenen Reihen stehen dem Trainer nur elf Spielerinnen zur Verfügung, davon zwei Torhüterinnen. Diese eigentlich schlechte Nachricht beinhaltet auch eine gute: Lenja Noetzel ist nämlich nicht mehr die einzige SCG-Keeperin, Jennifer Tadday wird ab jetzt ebenfalls das 09-Tor bewachen. „Sie hat früher schon mal bei uns im Verein gespielt“, berichtet Oana. „Zuletzt unter Sandra Rother in der A-Jugend, das ist also schon eine Weile her.“ Dass die Grevenerin nach etwa zehnjähriger Handball-Pause wieder einsteigt, freut den SCG-Coach riesig. „Das ist für Torhüter natürlich einfacher als für Feldspieler“, macht er deutlich.

Abgesehen davon sieht es auf der 09-Bank nicht so rosig aus. Kim Kleimeier und Kathalena Essers fehlen weiterhin. Hinter den Einsätzen von Pia Lake, Saskia Militz und Anna-Lena Everwin stehen noch Fragezeichen. Aline Suwelack kann, wenn überhaupt, nur eine Halbzeit lang mitmischen. Da die A-Jugend zeitgleich spielt, hofft Oana auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft. So oder so weiß er: „Da ist Ausdauer gefragt.“

Was den Gegner angeht: Der steht mit 10:4 Punkten auf dem dritten Platz, während das SCG-Team mit 8:6 Zählern den sechsten Platz belegt.

Auf dem Papier ist damit zwar kein allzu großer Unterschied erkennbar, doch Oana erinnert sich noch gut auf das Aufeinandertreffen beim Vorgerd-Cup während der Vorbereitungszeit: „Da hat sich Burgsteinfurt gut präsentiert.“ Genauso als Aufsteiger in der vergangenen Landesliga-Saison. „Wenn sie vollzählig sind, sind sie eine gute Truppe“, sagt der Trainer über die Gastgeberinnen.

„Unser größter Gegner“, betont er, „sind aber wir selbst, wegen des dezimierten Kaders.“ Das erfordert Nervenstärke. Deshalb stellt der Trainer auch die kleinen Ziele in den Vordergrund und möchte vor allem schöne Aktionen sehen. „Und dann gucken wir, was am Ende draus wird.“► Willibrordsporthalle, Burgsteinfurt