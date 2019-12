Greven -

Der Grevener Schwimmer Jan Kleimeier startete mit großem Erfolg bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften Masters in Freiburg. Der Grevener hatte zwar anfangs einige Probleme beim Wenden und musste sich zunächst an die Gegebenheiten vor Ort gewöhnen, sicherte sich letztendlich aber in den unterschiedlichen Disziplinen noch eine Silber- und eine Bronzemedaille.