Diese Entscheidung war absehbar. Die Stadt Greven hat die Fußballplätze in Gimbte gesperrt – damit fällt auch das angesetzte Heimspiel der ersten Mannschaft gegen Klub Mladost aus. So hat Trainer Dragan Grujic auch etwas mehr Zeit, sich Gedanken über seine sportliche Zukunft zu machen. Der Spielertrainer fällt aktuell mit einer Bänderverletzung verletzt aus, gibt seinen Trainerposten in der kommenden Saison zudem an Daniel Helmes weiter. „Ich bin im Sommer vier Jahre Trainer in Gimbte. Der Vorstand stellt sich neu auf und möchte auch einen Neuanfang auf dem Trainerposten. Ich denke, dass ist für beide Seiten in Ordnung“, so Grujic in seiner Stellungnahme.