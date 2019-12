Der Aerobic-Verein SVC Münsterland, der normalerweise im Bereich der Wettkampfaerobic unterwegs ist, beschreitet am kommenden Samstag neue Wege und präsentiert in der Rönnesporthalle erstmals seine „Aerobic Dance Show“.

In einem spannenden Mix aus gegensätzlichen musikalischen Stilrichtungen entfalten die 23 Athleten im ersten Teil der Darbietung ihr tänzerisches Können. In die verschiedenen Tanzstile eingebunden lassen akrobatische und turnerische Elemente bereits erahnen, was diesen Sport vom reinen Tanzsport unterscheidet.

Nach der Pause, in der das Catering-Team mit leckeren Häppchen und Getränken aufwartet, geht es dann in den zweiten Teil der Show, in dem sich unsere Athleten in ihrem ureigenen Element präsentieren. Gezeigt werden die Wettkampfchoreografien der diesjährigen Deutschen Meisterschaften.

Zuletzt zeigen die Sportler einige akrobatische Reihen auf dem Airtrack, einer speziellen zwölf Meter langen, luftgepolsterten Matte.

Im Vorverkauf können Karten telefonisch unter ✆ 01 76 / 2101 5994 oder per E-Mail an an joquerubim1@hotmail.com reserviert werden und sollten zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr am Veranstaltungsort abgeholt werden, da sie sonst wieder in den Verkauf gehen. Die Reservierung ist zu empfehlen, da nur 200 Gäste in der Rönnesporthalle Platz finden werden. Etwaige Restplätze werden an der Abendkasse verkauft. Einlass ist ab 190 Uhr. Ort und Zeit: Samstag, 14. Dezember, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Rönnesporthalle, Teichstraße 51, in Greven

Eintrittspreise: Erwachsene zehn Euro, Kinder bis 14 Jahre sieben Euro, Kinder unter sechs Jahre frei.