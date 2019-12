Junge Talente zeigen ihr ganzes Können

Traditionell am Tag nach dem Nikolaus-Pokal-Turnier fand auch in diesem Jahr die Weihnachtsfeier des TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven statt. Unter der Leitung der Übungsleiterinnen Kristina Aufderhaar , Verena Paszkiet und Sandra Kreimer hatten die Nachwuchs-Gruppen im Laufe des Jahres viel geübt und tolle Choreografien einstudiert, die sie an diesem Nachmittag präsentierten. Moderator war, wie in jedem Jahr, Jürgen Sasse, der gekonnt und charmant durch den Nachmittag führte.

An der Musiktheke sorgten Achim Stegemann und Luis Assis da Silva für einen wundervollen musikalischen Rahmen. Das Kuchenbuffet war, dank der fleißigen Backarbeit vieler Eltern, gut gefüllt, und so sollte einem unterhaltsamen Sonntag Nachmittag nichts im Wege stehen.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn war der Saal mit Zuschauern und aufgeregten Tänzerinnen gut gefüllt. Auch den Eltern sah man die Nervosität durchaus an, die aber gleich zu Beginn der tollen Tanzvorführungen aus den Gesichtern wich und einem Strahlen und viel Applaus Platz machte.

Die Video-Clip-Dance- Gruppen „One2Step“ und „Dancing Butterflies“, geleitet von Verena Pazkiet, zeigten mit viel Ausdruck und Energie ihre Tanzfolgen, gefolgt von den jüngsten Tänzern des TSC Grevens, den sechs- bis zehnjährigen Teilnehmern der Gruppe „kleine Regenbogen“ von Sandra Kreimer, die ihre Gruppe mit viel Elan vom Rand aus anfeuerte. In der ersten Pause wurden durch Jugend- und Breitensportwart Volker Harbig wie in jedem Jahr langjährigen Mitglieder geehrt.

Die Gruppe „Dancaholix“ mit ihrer Übungsleiterin Kristina Aufderhaar begeisterte anschließend mit tollen Outfits und coolen Moves.

Die neu ins Leben gerufenen Damengruppen, die „Latinas Bonitas“ und „Latinas Graciosas“ hatten gemeinsam mit Kristina Aufderhaar Gruppenchoreografien nach Lateinmusik einstudiert. Sie zeigten eine gefühlvolle Rumba und eine feurige Samba und bewiesen, dass dafür nicht unbedingt Partner notwendig sind.

Die Turnierpaare des TSC präsentierten mit spritzigen Lateintänzen und eleganten Standardtänzen in ihrer wundervollen Turnierkleidung einen weiteren Teil des Vereins.

Nach zwei kurzweiligen Stunden wurde der Nachmittag durch den Besuch des Nikolauses vollendet.

Ein rundum gelungener Nachmittag, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Übrigens freuen sich die Gruppen über weitere Tänzer. Interessenten sind zu einer Probestunde eingeladen und können sich unter info@tsc-greven.de melden.