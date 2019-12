Mit einer sensationellen Leistung schafften die Kreisliga-Handballerinnen des SC Falke Saerbeck, was in dieser Saison noch keinem anderen Team gelungen war – einen Sieg über den VfL Eintracht Mettingen. Dabei war der 23:21 (14:8)-Erfolg am Sonntagabend vor eigenem Publikum besonders der großen Nervenstärke des Tabellensechsten zu verdanken. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft und superglücklich“, sagte ein freudestrahlender Trainer Udo Wels nach dem Spiel gegen den Spitzenreiter.

Direkt machten die Falke-Frauen deutlich, dass sie sich die Punkte nicht so einfach würden abnehmen lassen. „Wir waren megadiszipliniert in der Abwehr und haben vorne so lange gespielt, bis die Möglichkeiten da waren“, lobte Wels die Einstellung seiner Schützlinge. „Und wir haben uns vor allem nicht verrückt machen lassen.“

Es dauerte zwar etwa viereinhalb Minuten, bis die Saerbeckerinnen ihren ersten Treffer erzielten, aber sie ließen eben auch erstmal kein Gegentor zu und starteten durch einen Doppelschlag von Eva Möllerherm aus dem Rückraum mit einer 2:0-Führung (6.). Der anschließende 2:2-Ausgleich (7.) sollte die einzige erfolgreiche Aufholjagd der Gäste bleiben, die sich für jeden Treffer abmühen mussten. So zogen die Falke-Frauen über 6:3 (11.) und 9:6 (24.) auf 13:7 (28.) davon und hielten die Sechs-Tore-Führung mit dem 14:8-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Saerbeckerinnen zwar nicht weiter ab, ließen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer, der in der Abwehr ordentlich zupackte, aber zunächst auch nicht näher herankommen. Bis zum 20:14 (46.) war alles im Lot, doch dann machte sich die dünne Personaldecke bemerkbar. „Wir hatten wenige Wechselmöglichkeiten, und da war irgendwann die Luft raus“, stellte Wels fest. An dieser Stelle konnten sich die Falke-Frauen voll und ganz auf ihre junge Torfrau verlassen. „Paula Wenners hat uns am Leben gehalten“, lobte der Trainer die zahlreichen Paraden. Dennoch sollte es am Ende eng werden. Mettingen verkürzte bis auf 22:21 (60.), aber Heike Eilers machte den 23:21-Endstand mit einem verwandelten Siebenmeter klar.

Wels sprach von einem „glücklichen, aber verdienten Sieg“ und freute sich: „Das sind zwei Punkte, die wir nicht eingeplant hatten, aber gerne mitnehmen.“ Es gab jedoch auch zwei Wermutstropfen: Sarah Plogmaker musste bereits kurz nach Spielbeginn mit einem dicken Knie vom Spielfeld (9.). Im letzten Angriff zog sich dann auch noch Jessica Nienaber eine Schulterverletzung zu (60.).

Falke-Frauen: Wenners, Lüke - Möllerherm (6), Krude (6/2), Eilers (4/1), Nienaber (3/2), Jochmaring (2), Dahlmann (2), Plogmaker, Frank, Grüter.