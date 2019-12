Jahr für Jahr halten die Fußballjunioren in der Rönnehalle Einzug, wenn sich Schülerinnen und Schüler in die Ferien verabschieden. Dann ist wieder Zeit für die Sparkassen-Hallen-Cups: 15 Turniere werden in der Hallensaison 2019/20 vom SC Greven 09 von den G-Junioren bis hin zu den B-Junioren mit Unterstützung der Kreissparkasse Steinfurt ausgerichtet und locken mittlerweile Mannschaften aus ganz Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ins Münsterland.

Die Turnierorganisation, in der an vorderster Front Oliver Richter und Frank Rüschenschulte Einladungen versenden, Turnierpläne erstellen und stets Ansprechpartner für die Gastvereine sind, ist inzwischen eine Vereinsaufgabe geworden: „Ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen, zahlreichen Trainern, Spielereltern und Nachwuchsspielern können wir die Turnierserie nicht auf die Beine stellen“, ist sich Frank Rüschenschulte großer Unterstützung innerhalb des Vereins gewiss.

Den Startschuss legen die G-Junioren am Samstagmorgen, wenn um 9 Uhr der erste von zahlreichen Turnieranstößen gegen die G-Junioren vom SC Altenrheine erfolgt. Bis hin zu den B-Junioren kommen alle Mannschaften in den Genuss eines Heimspiels in der Rönnehalle, den Abschluss machen im kommenden Jahr die B2-Junioren am 3. Januar.

Traditionell richtet die Fußballjunioren-Abteilung in den Weihnachtsferien das „Jux-Turnier“ aus, zu welchem am 30. Dezember alle Spieler, Trainer, Eltern und Sympathisanten zum sportlichen Wettkampf in die Halle eingeladen sind und das Jahr 2019 gemeinsam ausklingen lassen.

Aber was wäre die Hallensaison des SC Greven 09 ohne das Sparkassen-Hallenmasters, das in diesem Jahr inzwischen zum 28. Mal ausgetragen wird? Hertha BSC Berlin, FC Schalke 04, Borussia Dortmund, SV Werder Bremen, 1. FC Köln – das Teilnehmerfeld ist traditionell hochkarätig.

Sieben Erst-, vier Zweit- und einen Drittligisten kann der SC Greven 09 am 18. und 19. Januar in der Rönnehalle begrüßen. Die noch verbliebenen zwei Startplätze werden im Dezember im Zuge der Sparkassen-Hallen-Cups ermittelt, wenn der SC Greven 09 die beiden Qualifikationsturniere in der Rönnehalle ausrichtet.

Die jeweiligen Gewinner dürfen sich dann beim Sparkassen-Hallenmasters mit den Nachwuchsmannschaften der großen Clubs messen.

Gesucht wird der Nachfolger von Hertha BSC Berlin, dessen U10-Junioren sich im vergangenen Jahr die Hallenmasters-Krone aufsetzten durften.