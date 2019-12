Auch bei ihrem eigenen Turnier legten die B-Juniorenfußballer des SC Greven 09 die Messlatte hoch an. Unter den zwölf Mannschaften, die am Sonntagnachmittag die Kugel in der Rönnehalle laufen ließen, gaben sich nicht weniger als acht Landesligisten ein Stelldichein. Darunter auch Gastgeber SC 09, der in der Liga bislang noch wenig Zählbares zustande gebracht hat. Auch beim heimischen Hallenkick zeigte sich: Die Konkurrenz ist stark. Keines der beiden Gastgeberteams schaffte den Einzug unter die vier Besten.

Mit ihren „kunterbunt gemischten Teams“ (Kurney) verkauften sich die Grevener vor heimischem Publikum so teuer wie möglich. Team A gelang ein Auftakt nach Maß. Mit einem 3:1 legte der Gastgeber kraftvoll los. Chancenlos blieb dagegen Team B. Gegen die Hammer Spielvereinigung war an diesem Tag auch kein Kraut gewachsen. Hamms B-Juniorenfußballer schenkten den 09ern zum Auftakt vier Treffer ein und in der Folge der Vorrunde nur noch zwei Punkte her. Souverän auch ihr Auftritt im Halbfinale gegen Eintracht Dortmund (2:0) und im Finale gegen den Gruppenzweiten Gievenbeck (3:0). Der Sieg in diesem gut besetzten Turnier war kein Zufallsprodukt.

Zur Entscheidung um kurz vor acht hatten die Grevener längst auf der Tribüne Platz genommen. In der Vorrunde hatte es für beide Teams bei zwei Siegen und drei Niederlagen nicht zum großen Wurf gereicht. Die Platzierung auf Rang vier dürfte jedoch als annehmbares Ergebnis gewertet werden. „Wir wollen uns hier möglichst gut präsentieren“, hatten Fabian Kurney und Simon Herkt zu Turnierbeginn als Marschroute ausgegeben. Diese verfolgten ihre Spieler mit viel Einsatzwillen und einem Resultat, das in der Freiluftsaison sicherlich für Freudensprünge gut wäre.