In der Zwischendecke hat sich Feuchtigkeit angesammelt, an den Fenstern nagt der Zahn der Zeit. Auch die sanitären Anlagen sind längst abgängig. Die Sportanlage der Schießsportfreunde, für knapp 100 Schützen sportliches Zuhause und Keimzelle unzähliger nationaler Erfolge, ist ein Sanierungsfall.

Die Situation am Grevener Schießstand mit seinen zehn Luftgewehrständen, einer Kleinkaliber-Anlage und einem Vereinstreffpunkt ist symptomatisch für viele in Vereinsregie errichtete Sportanlagen. Der Modernisierungsbedarf ist groß, die Mittel der Vereine klein bis gar nicht vorhaben. Genau diese Vereine sind es, die sich Hoffnung auf eine kräftige Finanzspritze des Landes NRW machen.

In den kommenden Jahren fließen alleine nach Greven 500.720 Euro, um abseits der kommunalen Hallen und Plätze vereinseigene Anlagen auf Vordermann zu bringen.

Niemand kennt die Schießsportfreunde so gut wie Helga Berning . Seit 1960 ist sie Mitglied, hat selbst viele Titel gesammelt und ist seit Jahrzehnten Triebfeder für ein aktives Vereinsleben. Die Modernisierung des Schießstandes ist ihr ein Herzensanliegen. „Wir stehen in den Startlöchern. Nach der Sommerpause soll es losgehen“, hofft Helga Berning, dass ihr Verein schon bald eine Zusage erhält.

Sie und ihre Mitstreiter haben sich bereits kräftig ins Zeug gelegt, Pläne geschmiedet, Kosten ermittelt und die erforderlichen Anträge vorbereitet. Neben einer neuen Decke, der Sanierung des Daches, dem Einbau neuer Fenster und der Modernisierung der Toiletten soll die Sportanlage selbst auf den neuesten Stand gebracht werden. Eine elektronische Schießanlage, mittlerweile Standard bei vielen Wettkämpfen, soll die in die Jahre gekommene Scheiben-Anlage ersetzen. Allein dafür sind 50000 Euro veranschlagt. Um die 1990 erbaute Halle auf Vordermann zu bringen rechnet der Verein mit Kosten von über 100.000 Euro.

Den Startschuss zur Umsetzung erteilen muss der Stadtsportverband. An ihm liegt es, die Verteilung der Landesmittel zu koordinieren. Noch bis März kommenden Jahres sind die Mitgliedsvereine aufgerufen, konkrete Vorstellungen beim SSV einzureichen. Dann erfolgen die Bewilligungen. Ein Aspekt liegt Werner Jacobs , Vorsitzender des Stadtsportverbandes, dabei besonders am Herzen: „Wir wollen das Geld gerecht und so transparent wie möglich verteilen.“

Das Förderprogramm, für das die Landesregierung insgesamt 8,86 Millionen Euro zur Verfügung stellt, ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum ersten Mal in der Fördergeschichte des Landes NRW werden nennenswerte Investitionsmittel direkt an die Vereine ausgeschüttet. Über das Regelwerk, wie die Mittel verteilt werden, entscheiden die Stadtsportverbände vor Ort, wobei die Förderquote bis zu 90 Prozent betragen kann. Und nicht zuletzt richtet sich das Programm an Vereine mit eigenen oder dauerhaft angemieteten Objekten.

Die Schießsportfreunde (SSF) erfüllen alle Fördervoraussetzungen. Ebenso wie die Luftfahrtvereinigung (LFV). Auch hier gibt es bereits konkrete Pläne zur Modernisierung der Flugzeughallen. Beide Vereine sind in Greven in der Vorreiterrolle. Von einer Handvoll weiterer Vereine gebe es zwar Absichtserklärungen, aber noch keine konkreten Anträge, verrät Jacobs.

Die Schießsportfreunde und Helga Berning fiebern der Entscheidung jedenfalls entgegen. Für den kleinen Verein ist das Landesprogramm wie ein Sechser im Lotto. Finanziell stemmen könne man den Umbau aus Eigenmitteln nicht, betont Helga Berning. Die Schießsportfreunde machen ihren Sport für erschwingliche Beiträge möglich. Kinder und Jugendliche können schon für einen Jahresbeitrag von 45 Euro mitmachen. Größe Sprünge abseits des Trainings und der Wettkämpfe seien da nicht möglich, erklärt Berning. Und sie muss es wissen, verwaltet Helga Berning schließlich die Kasse der Schießsportfreunde.