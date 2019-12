Erst der zehnte Schuss entscheidet

Lag es am langen Turniertag, dem Nervenflattern oder war es einfach nur eine Frage des Glücks? Fest steht: Knapper hätte der Ausgang des C-Junioren-Turniers beim SC Greven 09 nicht ausfallen können. Im Finale des hochkarätig besetzten Turniers besiegelte am Sonntagabend im Neunmeterschießen erst der zehnte Schütze die Entscheidung. Mit seinem Tor zum 2:1 tütete er den Sieg für die Spielvereinigung Vreden ein und verwies das Team des Gastgebers auf Rang zwei.

Dass der Ball in der Verlängerung des Endspiels stattliche siebenmal nicht den Weg ins fünf Meter breite Tor finden wollte, lag sicherlich nicht per se an der Zielgenauigkeit der Finalisten. Zuvor hatten sowohl der Bezirksligist Vreden als auch Landesligist Greven ihren Torinstinkt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit 13:1 Treffern ebneten sich die Vredener den Weg ins Finale. Vreden, eines von mehreren angereisten Top-Teams der Bezirksliga, hinterließ auf dem Hallenparkett einen durchweg überzeugenden Eindruck.

Schon früh zeichnete sich ab, wer dem späteren Gewinner das Wasser reichen würde. Gleich im Auftaktspiel trafen der SC Greven 09 und die Spielvereinigung Vreden aufeinander. Die Mannschaft des Gastgebers unterlag zwar 0:1, zeigte jedoch schon in dieser Begegnung eine starke Leistung und steigerte sich fortan von Spiel zu Spiel.

Jens Kurney jedenfalls war zufrieden mit dem Heimauftritt seiner Mannschaft. Seit Anfang Dezember sitzt der 09-Erfolgstrainer wieder auf der Bank des Landesligisten. „Als dritter Mann“, wie er betont. Am Sonntag war er ausnahmsweise die Nummer eins in Vertretung von Lucas Leipers und Onno Hagemann. Beide weilen im Urlaub. „Mir macht es nach wie vor viel Spaß“, berichtete der Trainer.

Erfolgreich war sein Auftritt und der seiner Mannschaft, die in der Landesliga auf Rang acht überwintert, obendrein. In ihrer Vorrundengruppe räumten die 09er Arminia Ibbenbüren (5:0), den VfL Billerbeck (3:1), Falke Saerbeck (2:0) und Westfalia Gemen (3:0) aus dem Weg. Und auch das Halbfinale gegen Borussia Münster (3:0) war eine klare Angelegenheit.

Allein, an Vreden führte an diesem Sonntag kein Weg oder besser gesagt kein Ball vorbei.