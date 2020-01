Die erste DJK-Mannschaft gewann in der Vorrundengruppe A zunächst 2:0 gegen Emsdetten 05. Es folgten weitere Siege gegen Horstmar/Leer (2:1), Lienen (3:0) und Drensteinfurt (1:0). Im letzten Spiel um den Gruppensieg gewannen die DJKler mit 1:0 gegen den bisher dahin ebenfalls ungeschlagenen SV Wilhelminaschool aus den Niederlanden.

Das Halbfinale gegen den SVS Göttingen war dann an Spannung nicht zu überbieten. Trotz zahlreicher Torchancen auf beiden Seiten blieb das Spiel nach regulärer Spielzeit torlos, so dass beide Teams von den Kult-Schiris Josef Dömer und Dieter Froning an die Neunmeterlinie gebeten wurden. Hier vernagelte Joshua Epping das DJK-Tor und ließ die Göttinger Spieler verzweifeln. Ihnen gelang im Entscheidungsschießen kein Tor, so dass der DJK ein Treffer von Fabian Schmökel zum Einzug in das Endspiel genügte.

Dort trafen sie mit der SG Telgte auf einen Gegner, den die DJK aus der Leistungsliga bestens kennt. Hier lief das Grevener Team lange einem 0:1-Rückstand hinterher. Trotz zahlreicher gut herausgespielter Chancen wollte der Ball nicht über die Linie. So kam es wie es kommen musste. Durch zwei Konter in der letzten Minute entschied Telgte das Spiel endgültig zu seinen Gunsten und feierte den Turniersieg.

Niklas Bäumer, Thomas Bunzel und Jan Rupprecht, Trainertrio auf Seiten der DJK, zeigten sich trotz des verpassten Turniersieges mit der Leistung ihres Teams mehr zufrieden.

Eine Beurteilung, die auch für die zweite Mannschaft der Gastgeber galt. Sie belegte in der Vorrundengruppe B den dritten Platz und verpasste damit den Einzug in das Halbfinale nur um ein Haar.