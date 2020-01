Diese Nachricht kann man wohl unter dem Stichwort „nachträgliches Weihnachtsgeschenk“ einsortieren. Mitten in der Hallensaison und kurz vor Beginn der regulären Wintervorbereitung vermeldet der SC Falke Saerbeck noch einen Neuzugang. Marco Schubert , bei den Falken groß geworden und zuletzt bei Borussia Emsdetten aktiv, kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein zurück.

„Marco hatte zuletzt Pech mit Verletzungen und kam deshalb nicht mehr so häufig bei Borussia zum Einsatz. Nun wagt er hier in Saerbeck einen Neuanfang. Ich glaube, er freut sich über die familiäre Umgebung“, sagt Trainer Holger. Für den heimischen A-Ligisten stelle der Neuzugang auf jeden Fall eine echte Verstärkung da. „Marco ist ein echter Allrounder. Er wird das Niveau der Mannschaft definitiv anheben“. Mit Neuzugang Schubert dürften die Chancen für den Tabellensiebten der Kreisliga A Tecklenburg steigen, im Kampf um die oberen Plätze noch einmal anzugreifen, wenn die Spielzeit am 12. Februar mit der Partie gegen den SC Halen fortgesetzt wird.

Dann begibt sich auch Trainer Holger Althaus in Saerbeck auf seine ganz persönliche Abschiedstournee. Althaus legt sein Traineramt nach Beendigung der laufenden Spielzeit in Saerbeck nieder und überlegt, danach erst einmal eine schöpferische Pause einzulegen (diese Zeitung berichtete). Die Nachfolge ist noch nicht geregelt, entsprechende Gespäche mit möglichen Kandidaten laufen.

Die Wintervorbereitung beginnt am 20. Januar. Das erste Testspiel ist dann für den 26. Januar bei DJK BW Greven eingeplant.