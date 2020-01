Beim SCR packen alle mit an

Die Sportkegler des SC Reckenfeld blicken auf ein herausragendes Jahr 2019 zurück. Der Aufsteiger in die Westfalenliga hatte auf und neben der Bahn allen Grund zum Jubeln, was in erster Linie an der Fertigstellung der neuen Sportanlage am Wittlerdamm liegen dürfte. Gute Chancen rechnen sich die SCR-Athleten nun auch bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres aus.

Als Absteiger aus der Westfalenliga sind waren die Reckenfelder sicherlich als Top-Favorit in die Saison gegangen. Dass es am Ende allerdings so deutlich werden würde, damit hatte der SCR nicht gerechnet. „In der Hinrunde haben wir nicht einen einzigen Punkt abgegeben. Im gesamten Saisonverlauf haben wir ein einziges Spiel verloren – eine knappe 1:2-Niederlage mit 21 Holz Rückstand bei BW Ottmarsbocholt, die am Ende Tabellenzweiter wurden. Unser Vorsprung in der Tabelle betrug zum Abschluss der Saison allerdings 15 Punkte, entsprechend frühzeitig stand der direkte Wiederaufstieg fest“, rechnet Frank Reinker stolz vor.

Der SCR spielte in der Saison mit folgender Stammbesetzung durch: Björn van Raalte, Jonas Müller sowie Udo und Frank Reinker. Jonas, Udo und Björn gehörten dabei allesamt zu den fünf punktbesten Spieler der Liga.

Start in die Saison 1919/20: Da in den oberen Ligen ab Westfalenliga eine Mannschaft aus sechs Spielern besteht (Oberliga bis Kreisliga: vier Spieler), mussten sich die Reckenfelder nach dem Wiederaufstieg personell breiter aufstellen. Zum Glück gelang es, mit Stephan Rolfes eine prominente Verstärkung an Land zu ziehen. Rolfes ist Reckenfelder, hat mehrere Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt und zuletzt aus Verletzungsgründen eine Kegelpause eingelegt. Daneben gehören zum Kader nun Simon van Raalte, Timo Hildebrandt und Fabian Howe, die in der laufenden Saison auch alle schon zum Einsatz gekommen sind.

Vor dem Saisonstart in der Westfalenliga stand das Team dann vor der besonderen Herausforderung, dass quasi die gesamte Abteilung all ihre zeitlichen Ressourcen in den Aufbau der Kegelbahnen im neuen Sportzentrum am Wittlerdamm gesteckt hat – ein enormer Kraftakt für alle. Gleichzeitig ist es in der heutigen Zeit mehr als außergewöhnlich, dass Sportler in solch einem Umfang ihre Sportanlage in Eigenleistung erstellen. Das eigentliche Training wurde auf ein Minimum reduziert – keine optimalen Voraussetzungen für einen Aufsteiger.

Da mit der Fertigstellung der neuen Sportanlage erst frühestens im November zu rechnen war, standen der SCR außerdem vor dem Problem, in der Hinrunde noch keine Westfalenliga-taugliche Heimanlage vorzuweisen. „Hier sind uns netterweise der Kegelverband und unsere Konkurrenzvereine bei der Gestaltung des Spielplans entgegen gekommen. So haben wir in der Hinrunde ausschließlich auswärts gespielt und tragen nun alle unsere Heimspiele in der Rückrunde aus“, so Reinker. Was gut funktioniert, denn bis jetzt sind die Reckenfelder noch ungeschlagen.