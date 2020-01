Schießsportfreunde in Emsdetten erfolgreich

Wie in jedem Jahr Jahr waren die Grevener Sportschützen aktiv bei den Kreismeisterschaften 2020 in der Disziplin Luftgewehr (10 Meter Auflage 30 Schuss), die auf den elektronischen Schießständen im Bezirksleistungszentrum in Emsdetten unter der Emshalle ausgetragen wurden.

Alles in allem zogen sich die Schießsportfreunde wieder mit sehr guten Ergebnissen, sprich gute Platzierungen in den einzelnen Klassen, aus der Affäre und fuhren sichtlich erfreut wieder gen Heimat.

Kreismeister 2020 Herren Auflage wurde SSF Greven 1 mit sehr guten 946,0 Ringen, vor SF Emsdetten, die mit 0,4 Ringen besiegt wurden. Platzierungen: Sascha Howest : 316,1 Ringe, 3. Platz; Jan Keller: 316,6 Ringe, 2. Platz; Thorsten Keller: 313,3 Ringe, 5. Platz. Diese 946,0 Ringe waren für einen Kreismeistertitel ist schon ein Superergebnis.

Außerdem gewann SSF 2 mit 924,8 Ringen die Bronzemedaille. Platzierungen: Daniela Döpker-Genzel: 312,4 Ringe, 1. Platz; Andreas Döpker: 300,7 Ringe, 15. Platz; Christian Wellermann: 311,7 Ringe, 8. Platz. Daniela Döpker-Genzel wurde mit 312,4 Ringen Kreismeisterin 2020.

In der Seniorenklasse 1 landete SSF Greven auf dem zwölften Platz in der Besetzung Monika Hermes (312,6 Ringe, 1. Platz), Wolfgang Schmalenberg (305,3 Ringe, 10. Platz), Axel Tünte (304,8 Ringe, 16. Platz).

Mit diesen guten 312,3 Ringen sicherte sich Monika Hermes die Kreismeisterschaft 2020.

Platzierungen: Bernsjann, Ralf: 305,0 Ringe, 15. Platz; Maitland, Frauke: 308,3 Ringe, 4. Platz; Borowski, Christoph: 313,4 Ringe AK.

In der Luftgewehr Auflage-Klasse Senioren 3 sicherten sich SSF Greven 3 mit 936,4 Ringen die Silbermedaille. Platzierungen: Egon Artmeier: 315,9 Ringe, 1. Platz; Herbert Artmeier: 312,7 Ringe, 2. Platz; Heinz Berning: 307,8 Ringe, 4. Platz Egon Artmeier sicherte sich die Kreismeisterschaft 2020 vor seinem Bruder Herbert, der die Silbermedaille gewann.

SSF Greven 6 kam mit 923,6 Ringen auf den 4. Platz. Platzierungen: Helga Berning: 302,5 Ringe, 2. Platz; Dieter Busjan: 309,7 Ringe, 6. Platz; Hildegard Wiesmann: 311,0 Ringe, 1. Platz; Josef Bone: 301,0 Ringe, 7. Platz.

Kreismeisterin 2020 wurde Hildegard Wiesmann vor Helga Berning, die sich die Silbermedaille sicherte.

Diese guten Leistungen lassen auf die nächste Bezirksmeisterschaft hoffen, denn bei den einzelnen Ergebnissen ist noch Luft nach oben drin.