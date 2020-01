Aus wenig immer viel gemacht

Vier Jahre als Kicker, weitere vier als Spielertrainer – sowas bringt man einfach nicht halbherzig zu Ende. „Wir haben zusammen so viele fantastische Dinge erlebt“, resümiert Grujic . „Das hat mich immer wieder bestätigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.“ Obschon es auch Momente gab, in denen ihn dieses Gefühl kurzzeitig verließ: Im Frühling 2017 träumte Gimbte erstmals von der Kreisliga A – beim Relegationsdrama in Amelsbüren verpassten sie den großen Coup. Ziemlich genau ein Jahr später, das gleiche Kapitel – nur dass ihnen diesmal in Beelen das Konfetti um die Ohren geschossen wurde. Wieder vergeigt. Mit reichlich Abstand kann Grujic gleichwohl konstatieren: „Wir haben aus wenig viel gemacht.“ Als er 2015 übernahm, krebste der Klub in den B-Liga-Niederungen rum. Die Mannschaft hat sich seither kaum verändert – und genau das ist es wohl, was die Grujic-Zeit so unvergesslich macht. Während anderswo Spieler und Funktionäre kamen und gingen, während die Spezies des Laptop-Trainers die Kreisliga für sich entdeckte, spielten sie in der Schlage einfach Fußball. 700 Leute kamen mal zum Derby gegen die DJK – sowas hatte selbst Grujic noch nie erlebt. Dabei ist er ganz schön rumgekommen durch seinen Lieblingssport: als Steppke beim VfL Osnabrück und Greven 09, später Preußen Münster, Emsdetten 05, Eintracht Rheine, Preußen Borghorst, 1. FC Nordwalde – bis zur Oberliga, für noch mehr fehlte es dem spielintelligenten wie technisch starken Zehner etwas an Schnelligkeit. Wenn er heute Bilanz zieht, hat Grujic gleichwohl nicht den Eindruck, viel verpasst zu haben: „Was wirklich zählt, sind die Kontakte, die ich im Laufe der Jahre geknüpft habe.“ Mit Julian Lüttmann, der mit Grujic in Preußens Bundesliga-A-Jugend kickte und Profi wurde, verbindet ihn eine Freundschaft fürs Leben. Und in Gimbte? Kennt jeder „den Dragan“, seine Frau und die beiden Kids.

Die Eltern haben im Dorf sogar jüngst ein Restaurant übernommen – öfter hilft er, neben dem Fulltime-Job als Disponent, dort aus. So recht weiß Dragan Grujic, dann 39 Jahre alt, noch nicht, was der Fußball noch mit ihm vorhat ab Sommer. Was er aber sicher weiß: „Gimbte und ich – das passte wie Arsch auf Eimer!“