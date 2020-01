Für den SC Hörstel dürften die Kreisliga-Handballerinnen des SC Falke Saerbeck nicht gerade der Lieblingsgegner sein. Bereits in der Hinrunde musste der Spitzenreiter der Mannschaft aus der Klimakommune einen Punkt überlassen, in der Rückrunde nun sogar beide. Dank einer starken zweiten Halbzeit feierte der Tabellensechste im Auswärtsspiel am Sonntagabend einen fulminanten 23:19 (9:13)-Sieg.

„Wir haben bis zur Mitte der ersten Halbzeit gut mitgehalten“, berichtete Co-Trainerin Eva Schmedding , die den verhinderten Trainer Udo Wels vertrat, und freute sich über eine gute Leistung sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Nach dem 6:6 (16.) blieben die Saerbeckerinnen mit 7:8 (22.) zunächst noch in Reichweite, fielen dann jedoch auf 8:13 (27.) zurück.

Zurück aus der Kabine legten die Falke-Frauen dann richtig los. Besonders freute sich die Co-Trainerin über das gute Zusammenspiel und den großen Einsatz. So liefen die Saerbeckerinnen ihrem starken Kontrahenten mehrfach im Gegenstoß den Ball ab. Ein dickes Lob gab es auch für Vera Lüke , die kurz vor der Pause ins Falke-Tor kam. „Sie war ein sehr guter Rückhalt und hat einige Bälle herausgefischt“, berichtete Schmedding. Mit dem 17:16 (44.) erzielten die Gäste ihre erste Führung und Katharina Borgert lieferte einen Hattrick zum 20:16 (48.). Da wurde der Gegner hektisch, aber die Saerbeckerinnen blieben besonnen, obwohl Hörstel noch einmal auf 20:18 herankam (55.) - und genau das war es, was den entscheidenden Unterschied ausmachte und den 23:19-Sieg einbrachte.

Falke-Frauen: Lüke, Wenners - Nienaber (7/4), Borgert (6), Möllerherm (4), Krude (2), Frank (1), Plogmaker (1), Eilers (1), Bartsch (1), Grüter, Jochmaring, Dahlmann.