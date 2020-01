Keine Angst – aber viel Respekt

Mittlerweile hat sich auch bei Tim Vallandi so etwas wie Routine eingestellt. Nervosität vor den beiden Großkampftagen am kommenden Wochenende? – Fehlanzeige. Aber dennoch: auch wenn der Sportliche Leiter der Reckfelder Jugendfußballer den Ahlert-Futsalcup am 25. und 26. Januar für die Altersklassen U13 bis U19 nun schon zum siebten Mal organisiert und verantwortet, so hat der Reckenfelder doch eine gehörige Portion Respekt vor der Mammutaufgabe.

Schließlich soll auch in diesem Jahr alles perfekt klappen – und das von Beginn an. Seit Ende August beschäftigt sich Tim Vallandi mit „seinem Baby“, dem Futsal-Cup des SC Reckenfeld. Wobei Vallandi die heutigen technischen Möglichkeiten zu seinem Vorteil zu nutzen. „Mittlerweile läuft das alles im Hintergrund über die Software mit. Einladungen an die Vereine, das Erstellen der Spielpläne, die Gestaltung des Turniers selbst mit den Ergebnissen und den Torschützen. Zudem das unterhaltende Element mit einer großen Leinwand in der Halle. Das ist alles von langer Hand vorbereitet – damit habe ich dank der Technik gare nicht so viel zu tun“, bekommt der Reckenfelder gut 40 Gastmannschaften in den unterschiedlichen Altersklassen an beiden Tagen unter seine coole Schirmmütze, ohne ins Schwitzen zu geraten. „Zudem gibt es ja einen festen Stamm an Helfern und viele Eltern, die uns unterstützen“, freut sich der Reckenfelder.

Und auch sportlich gesehen sei ein Erfolg der Veranstaltung eigentlich vorprogrammiert. Zwar hatten einige Vereine noch kurzfristig abgesagt, da andere Veranstaltungen anstünden, aber die allermeisten Team würden die Chance nutzen, sich mit dem Turnier in Reckenfeld auf die anstehenden Westfalenmeisterschaften vorzubereiten. Vallandi: „Für uns ist das optimal. Mit dem VfL Waltrop ist beispielsweise der NRW-Meister am Start. Der FC Kray ist Titelträger im Verband Mittelrhein. Das Niveau dürfte auf jeden Fall stimmen“, hat sich der Reckenfelder mit seinem Turnier einen guten Ruf erarbeitet.

Den wollen die SCR-Jugendfußballer natürlich ein weiteres Mal bestätigen.

Nach dem Mammutereignis ist übrigens vor dem nächsten Höhepunkt. Nach dem Futsalcup am 25. und 26. Januar steht in der Rönnehalle am 8. und 9. Februar die FLVW-Hallenmeisterschaft der C- und B-Juniorinnen auf dem Programm.

► ahlert-futsalcup.de