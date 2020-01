„Wir haben ja mit allem gerechnet“, sagt Andrew Termöllen . Mit allem – aber halt doch nicht mit allen. Der Chef des SC Reckenfeld staunt am Sonntagmorgen jedenfalls nicht schlecht, als er sieht, wie viele früh aufgestanden sind. Bronze, Silber und Gold hab‘ ich nie gewollt? Das Wolle-Petry-Motto gilt im Ortsteil nicht. Im Gegenteil: Reckenfelds Athleten sind heiß auf ihre Sportabzeichen.

Wobei – Stichwort Bronze, Silber und Gold – die Farbe eigentlich total egal ist: „Ihr habt alle tolle Leistungen gebracht“, betont Andrea Lehmkuhl , Misses Sportabzeichen beim SCR. 97 Urkunden verteilt sie – in etwa so geschwind, wie die Geehrten im vergangenen Jahr gesprintet, geschwommen, wahlweise aber auch Rad gefahren oder gewalkt sind. Das Deutsche Sportabzeichen – es ist und bleibt das Nonplusultra des Breitensports, die Olympia-Medaille des kleinen Mannes.

Und nicht nur eine sportive Herausforderung, sondern auch und vor allem ein großer Jux: Arbeitskollegen, Kegelclubs, Fußball-Kumpels – sie alle können bei dem Breitensport-Klassiker zusammen was für Fitness und Teamgeist tun. Die Handballfreunde-Junioren und die „Erste Herren“ des SCR haben diese Chance im Sommer 2019 genutzt.

Allemal begegnet sein dürften sie dabei jenen, die schon immer mitmachen – den Treuesten der Treuen: Heinz-Jürgen Schölzke zum Beispiel kommt zu Fuß durch die Kälte zum neuen Clubheim gestiefelt. Wen wundert‘s da, dass der Mann nunmehr 40 Sportabzeichen sein Eigen nennt – Vereinsrekord! Über den Blumenstrauß von Stadtsportverband-Vorturner Werner Jacobs „freut sich meine Frau“, scherzt Schölzke, auch SCR-Ehrenvorsitzender.

Auf derlei floristische Überraschungen kann sich in zwei Jahren mutmaßlich auch Frau Zilske einstellen: Ihr Gatte Manfred erhielt nämlich (neben seiner Tätigkeit als Prüfer) seine 38. Anstecknadel. Peter Schur (27 Abzeichen) und Ulrich Habekost (25) komplettieren die Liste der Sportel-Dinos.

Zum Schluss der Ehrung noch was aus der Rubrik „Das wäre Ihr Preis gewesen“ – denn natürlich gibt‘s wieder eine Verlosung: Und weil die eigentliche Hauptpreis-Gewinnerin fehlt – tja, geht die schicke Unterhaltungselektronik eben an eine ganz junge Sportlerin. Der Rechtsweg ist vermutlich ausgeschlossen, oder wie heißt das im Fernsehen immer so schön?

Einen Hauptgewinn für alle, den verspricht Andrea Lehmkuhl freilich mit Blick auf die kommende Saison: Nicht nur, dass die Ehrung erstmals auf dem nigelnagelneuen Gelände stieg. Nein, auch die Sportabzeichen-Aktion zieht selbstredend mit um. Mit einer frischen (An-)-Laufbahn für die Sprinter und Weitspringer, mobiler Hochsprunganlage in der Turnhalle, idyllischen Routen für Walker und Gelände-Läufer, dem Vereinsheim fürs Kaltgetränk danach – lediglich für die Mittel- und Langstrecken werden die Aktiven ein paarmal nach Greven ausweichen müssen. „Vom Umzug an den Wittlerdamm“, glaubt Lehmkuhl, „profitieren auch die Sportabzeichen-Fans.“