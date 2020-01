Das Leben als Chef-Organisator könnte stressiger sein, freut sich Tim Vallandi: „Wir können das Turnier auch ein bisschen genießen – es geht ja alles automatisch.“ Fast alles zumindest, denn: Futsal-Cup 2020 beim SC Reckenfeld, das ist der Kick mit dem Klick. Über die schicke Turnier-App checken die Fans nämlich aktuelle Ergebnisse, wird die Anzeigetafel bedient, wählen die Trainer die Top-Spieler des Wochenendes. „Das ist alles super professionell gemacht“, lobt ein Gäste-Coach im Vorbeigehen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sie das multimediale Spektakel aufgebaut. „Morgens um halb fünf waren wir fertig“, berichtet Leon Holz . Er hat früher selber beim SCR gekickt – sich jetzt aber lieber auf die Karriere als Hallensprecher und DJ fokussiert. Und spielt nun „Griechischer Wein“ als Jumpstyle-Version, da hüpft die Rönnehalle.

Für derart große Sprünge reicht’s aus lokaler Sicht sonst nicht – aber immerhin für kleine Schritte: „Zwei Spiele gewonnen, das ist nicht so schlecht“, konstatiert beispielsweise André Lenfort, Trainer der Reckenfelder U13. Auch die U15 und U17 waren schon mal chancenloser. In der U19-Konkurrenz wird Falke Saerbeck sogar Dritter.

Was Lenfort aber auch auffällt: Wo der SCR oder Falke einen herausragenden Kicker aufbieten können, schicken die Favoriten mal locker fünf auf die Platte. Weshalb Lenfort und seinen Jungs in der Knackphase nur die Zuschauerrolle bleibt – die aber auch Spaß bereiten kann: „Wow, haste das gesehen?“, raunt der Übungsleiter begeistert, als Eintracht Dortmund im Ruhrpott-Finalderby mit zwei, drei Kontakten die Wattenscheider Abwehr frisch macht. Es ist das Endspiel der schnellen Doppelpässe, der hexenden Torhüter – und der wackeligen Knie beim Sechsmeterschießen. In dem die SG Wattenscheid 09 bessere Nerven beweist. Deren legendäre Jugendabteilung – die Stars wie Leroy Sané, die Altintop-Brüder oder Kerem Demirbay rausbrachte – hat den tragischen Niedergang des Vereins samt Insolvenz und Zwangsabstieg also überlebt. Was sie, Fußball-Romantiker wissen das, seit jeher auch haben in Wattenscheid: „Die beste Stadion-Bratwurst Deutschlands“, grinst SG-Jugendkoordinator Ömer Yanik, „mehrfach prämiert.“

Wobei sie sich in puncto Kulinarik hier ja in guter Gesellschaft befinden: Die leckerste Waffel der Welt gibt’s in der SCR-Cafeteria.