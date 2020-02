Titel kontra Ausbildung

Dass Trainer den Verein wechseln, ist in allen Sportarten gang und gäbe. Sei es aus sportlichen Gründen oder finanziellen. Wenn anschließend der ein oder andere Spieler mit dem Coach zum neuen Club gehen will, weil er dessen Spiel- oder Führungsstil besonders mag, ist ebenfalls nachvollziehbar. Wenn jedoch ein Trainer vor dem Saisonstart im näheren Umfeld seines neuen Clubs zahlreiche Spieler anspricht oder -schreibt, dann hat dies den Geschmack der Abwerbung und entspricht nicht den üblichen Gepflogenheiten unter den Vereinen – vor allem nicht im Juniorenbereich.

Der aktuelle C-Jugendtrainer des SC Greven 09 , Lucas Leiper , so heißt es aus verschiedenen Quellen, soll dies getan haben und zwischen 60 und 80 Spieler angesprochen haben, um sie für seine Mannschaft in der Landesliga zu gewinnen. Unter anderem soll dies bei Münster 08, Leipers vorherigem Verein, Falke Saerbeck, FC Nordwalde und TuS Altenberge geschehen sein, wie Grevens Sportlicher Leiter, Harald Peppenhorst, einräumt.

„Aber 60 bis 80 waren es nicht“, interveniert Peppenhorst. „30 waren es wohl“, bestätigt er. „Das ist aber an uns vorbei gegangen. Das war nicht in Ordnung, und für dieses Jahr haben wir das kategorisch unterbunden“, so Peppenhorst weiter.

Dirk Lenger, bis vor Kurzem noch Trainer der C-Junioren des FC Nordwalde, kann nicht bestätigen, dass in Nordwalde versucht wurde, abzuwerben. „Wir haben nur eine Spielerin, Saphia Kraul, die jetzt im Sportinternat in Duisburg ist, die bei Greven 09 in der Landesliga spielt. Aber die ist freiwillig nach Greven gegangen, weil sie höherklassig spielen wollte. Wir sind mit unserer C-Jugend ja leider abgestiegen“, erklärt Lenger.

Aktuell kämpfen die Grevener C-Junioren in der Landesliga um den Klassenerhalt. Mit 14 Punkten steht die Leiper-Elf auf Rang neun, Preußen Münster II und der SV Eidinghausen-Werste folgen mit jeweils zwölf Punkten, abgeschlagen Letzter ist der FSC Rheda mit einem Zähler.

Pikanterweise wechselt zur neuen Saison der ehemalige Trainer der Altenberger C-Junioren nach Greven, um dort die Mannschaft zu übernehmen. Laut Dietrich Schulze-Marmeling, Abteilungsleiter Fußball, will der neue Coach zwei Spieler vom TuS mit nach Greven nehmen. „Die müssen wir aber noch freigeben“, so Schulze-Marmeling, der das Problem der Vereinswechsel im Juniorenbereich verstärkt seit zwei Jahren beobachtet.

Schuld ist seiner Meinung nach der Ligenbetrieb, der seit Jahren aufgebläht werde. In der Saison 2003/04 gab es für C-Junioren in Westfalen drei Ligen (Bezirks-, Leistungs- und Kreisliga). Heute gibt es zusätzlich die Landes-, Westfalen- und Regionalliga. Das produziere Trainer, die nur auf Titel aus seien, die nur Spieler holen würden, statt auszubilden.

„Vielleicht wird das System etwas gesünder, wenn man auch im Nachwuchsbereich mit Ablösen arbeitet“, meint Schulze-Marmeling.

„Es haben sich aus dem Dunstkreis von Altenberge drei Spieler bei uns gemeldet, die ein Probetraining machen wollen. In diesem Zuge hat der TuS Altenberge auch über eine Ausbildungsvergütung gesprochen“, bestätigt Peppenhorst die angedachten Wechsel.