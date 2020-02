Eine absolut gelungene Generalprobe für den Start nach der Winterpause feierten die Fußballer des SC Reckenfeld. Im Testspiel-Derby gegen BG Gimbte feierte die Zilske-Elf einen klaren 4:0-Erfolg. Zur Pause hatte es zwischen beiden Mannschaften noch 0:0 gestanden, doch nach dem Wiederanpfiff legten die Hausherren einen Zahn zu und setzten sich deutlich ab. Cedric Bödecker (2), Jeton Sylejmani und René Köster markierten die Tore in dieser Partie, Trainer Thorben Zilske war im Gegensatz zu Gimbtes Coach Dragan Grujic natürlich bestens zufrieden mit der Vorstellung seines Teams. „Das war eine gelungene Standortbestimmung für uns. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit 2:0 führen können und waren Gimbte auch läuferisch überlegen. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann noch mal nachlegen. Wir haben insgesamt sehr gute Ansätze gezeigt. Das müssen wir jetzt mit in die Saison nehmen“, freute sich Thorben Zilske, der mit seiner Mannschaft nun auf die Reserve des SV Mesum trifft.