Nach dem Spitzenreiter erwartet die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 nun das Schlusslicht: Am heutigen Samstagabend (Anwurf: 17 Uhr) geht es zum Auswärtsspiel beim TuS Recke .

Obwohl die Voraussetzungen auf dem Papier ganz andere sind, ist Bogdan Oana überzeugt: „Für uns wird es gegen Recke genauso schwer wie gegen Sassenberg.“ Dabei wirkt der überraschende 31:18 (15:8)-Kantersieg vom vergangenen Wochenende keineswegs beruhigend auf den Trainer, eher im Gegenteil. „Das kann eine ganz böse Falle sein“, betont er. Nach dem deutlichen Ergebnis gegen Sassenberg dürfe seine Mannschaft auf keinen Fall glauben, dass das Spiel in Recke jetzt ein Selbstläufer werde. Und das ist nicht nur so ein Gefühl, Oana kann seine Theorie auch auf vergangene Resultate stützen: Vor ziemlich genau einem Jahr gelang den 09-Damen ein 30:27 (17:13)-Erfolg über Sassenberg, damals ebenfalls Tabellenführer. In der Woche darauf ging es gegen den Tabellenletzten, zu jenem Zeitpunkt war das Sparta Münster – und es gab nur einen knappen 22:20 (13:10)-Sieg. „Man schwebt noch auf Wolke neun und ist dann viel zu leichtsinnig“, beschreibt der SCG-Coach das Phänomen.

Hinzu kommt, dass mit Aline Suwelack, Kathalena Essers, Jennifer Tadday, Kim Kleimeier, Luisa Ortmeier, Saskia Militz und Kirsten Austermann eine ganze Reihe an Spielerinnen fehlt. Aus der A-Jugend helfen Sina Hübenthal, Imke Noetzel, Judith Budde und eventuell Juliane Post aus. Damit es keine Bruchlandung wird, ist Einsatz gefragt: „Da muss die Mannschaft mit genauso viel Feuer ans Werk gehen wie zuletzt.“