Turniere, Wettkämpfe und selbst der reguläre Trainings- und Spielbetrieb stehen auf dem Prüfstand. Während es im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus von Seiten der Fachverbände weiterhin keine generellen Absagen gibt, ergreifen die Vereine eigene Maßnahmen.

So findet Jahreshauptversammlung des TVE Greven an diesem Samstag zwar statt. Gleichwohl wird auf die aktuelle Situation reagiert. So entfällt die vorgesehenen Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Dieser Teil der Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Durch raumgreifende Bestuhlung wolle man außerdem sicher stellen, dass die Teilnehmer Abstand zueinander halten können, heißt es in einer Mitteilung des TVE.

Noch schränken Vereine ihren regulären Sportbetrieb nicht ein. Der TVE will solange an dieser Regelung festhalten, wie kein Infektionsfall aus Reihen eines Gruppenmitglieds auftritt. „Übungsleiter können mit ihren Gruppen hiervon abweichende, das Infektionsrisiko weiter minimierende Regelungen treffen. Entsprechend bitten wir unsere Mitglieder selbstverständlich, dem Übungsbetrieb fernzubleiben und den zuständigen Abteilungsleiter zu informieren, wenn der begründete Verdacht einer Coronainfektion besteht“, teilt der Verein mit. Über die Durchführung und die Teilnahme an größeren Sportwettkämpfen entscheide der geschäftsführende Vorstand gemeinsam mit der jeweiligen Abteilungsleitung.