Aus Zeiten, in denen die Corona-Vorsichtsmaßnahmen das öffentliche Leben noch nicht weitgehend stillgelegt hatten, stammt diese Nachricht. Die jüngsten Fußballer des SC Falke Saerbeck, die G2-Jugend, zeigten beim Heim-Turnier der Hallen-Kreismeisterschaft, was sie seit dem Sommer in Sachen Kicken gelernt haben.

Im Modus „jeder gegen jeden“ und ohne Turniergewinner oder -verlierer spielten die Vier- und Fünfjährigen gegen Bevergern-Rodde 2:2, gewannen gegen Cheruskia Laggenbeck I mit 4:0 und gegen Laggenbeck II mit 2:1. Die Spiele gegen Westerkappeln-Velpe (1:3) und den ISV (3:5) gingen verloren – eine sehr ausgeglichene Bilanz also, wenn man denn zählen will.

Das Trainer-Duo Carsten Schlautmann und Jürgen Dahlhaus bescheinigte dem Turnier einen guten Verlauf und seinen Mädels und Jungs eine „sehr gute Leistung. Das könnte auch an den brandneuen Trikots liegen, die am Samstag ihren ersten Turniereinsatz hatten. „In der G2 haben wir die allerkleinsten Kicker, aber die größten Talente“, erklärte Carsten Schlautmann mit einem Augenzwinkern.