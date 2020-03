Goldmedaille für den TVE-Nachwuchs

Greven -

In einer sehr guten Verfassung präsentierten sich die ganz jungen Talente der TVE-Schwimmabteilung beim Bambino-Event in Gronau. Fast 200 Teilnehmer gingen an den Start – darunter auch die jungen Athleten des TVE aus Greven. Sie kehrten mit einer Goldmedaille sowie zwei Silbermedaillen zurück und freuten sich natürlich über einen äußerst positiven Start in Gronau.