Das letzte Schulungswochenende fand „gerade noch vor Corona“ Anfang März statt.

Ausschließlich aus dem Münsterland kamen die 20 Teilnehmer, die an sieben Wochenenden ein umfangreiches Ausbildungsprogramm zu bewältigen hatten. Ihr Ziel war die Trainer-C-Lizenz des Westfälischen Turnerbundes. Es galt neben Theorie und Praxis zum Abschluss auch eine Prüfung, eine Lehrprobe zu einem festgelegten Thema, abzulegen.

Hannah Howest , Susanne Kurk und Pia Recker vom TVE Greven profitierten vom Heimvorteil dieser Veranstaltungen. Hoffentlich hat die Zwangspause wegen Corona bald ein Ende. Denn: Sie brennen schon darauf, endlich als frisch gebackene C-Trainerinnen wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Hannah Howest und Susanne Kurk sammelten seit Jahren als Helferinnen in den TVE-Abteilungen Leistungsturnen oder Allgemeines Turnen ihre Erfahrungen. Pia Recker absolviert derzeit ihr freiwilliges soziales Jahr und ist bereits seit Jahren in der TVE-Trampolinabteilung als Helferin aktiv und bekleidet dort auch das Amt der stellvertretenden Abteilungsleiterin.