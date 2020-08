Aus Sicht von Dragan Grujic könnte es gar nicht besser laufen. Der neue Trainer des SC Falke Saerbeck ist mit der bisherigen Vorbereitung rundum zufrieden. „Es ist genauso, wie ich es mir vorstelle“, stellte Grujic nach den ersten Testspielen seiner Mannschaft fest. Auf die 0:3-Niederlage gegen den TuS Laer folgte ein 2:1 gegen den TSV Altenlotheim. Vor allem im zweiten Spiel bescheinigte Grujic seinem neuen Team eine konzentrierte Vorstellung. Damit es genau so weiter geht hat Saerbecks Trainer weitere Spiele terminiert. An diesem Freitag trifft der SC Falke zunächst auf die A-Junioren-Mannschaft des SC Greven 09. Auch für Samstag ist ein Spiel geplant, allein der Gegner stand am Donnerstag noch nicht fest. Weitere Spiele folgen gegen Emsdetten (18. August), Gellendorf (22. August). Kinderhaus (25. August), Gimbte (29. August), Tecklenburg (30. August) und Nordwalde (8. September).