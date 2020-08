Das Glück des späten Moments

Dieser Freitagabend war für den SC Greven 09 in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Der 3:2-Pokalerfolg gegen den VfL Wolbeck bedeutete nicht nur den erfolgreichen Einstand von Mirsad Celebic auf der Trainerbank. Der Einzug ins Pokalfinale markierte auch einen Meilenstein. Selbst Co-Trainer Ulli Peppenhorst vermochte sich nicht zu erinnern, ob den 09ern dieses Kunststück überhaupt schon einmal gelungen ist. Und das soll schon etwas heißen, gehört Peppenhorst seit Jahrzehnten quasi zum unverrückbaren Trainerinventar des Vereins.

Der Halbfinalerfolg vom Freitag war zugleich ein Signal an die Bezirksliga-Konkurrenz. Durch ihren Auftritt in den ersten 45 Minuten unterstrichen die 09er, dass sie nicht nur auf dem Papier zum Favoritenkreis auf den Meistertitel zählen. Noch dazu, als mit Peter Lakenbrink und Nicolas Kriwet zwei Leistungsträger auf nicht absehbare Zeit fehlen werden.

„Das war hochverdient“, stellte Mirsad Celebic nach diesem vielversprechenden Auftritt seiner Mannschaft fest. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass sein Team trotz anfänglicher Überlegenheit nach der Pause ins Straucheln geriet und den Pokalerfolg erst durch einen Treffer in letzter Minute unter Dach und Fach brachte.

Der Spielverlauf selbst folgte der klassischen Dramaturgie eines Pokalkrimis. Erstaunlich die anfängliche Überlegenheit der Gastgeber, die bestärkt durch ein frühes Tor von Jonas Averbeck (3.) in den ersten 45 Minuten Tempo und Richtung vorgaben. Wolbeck wirkte zunächst wie paralysiert und ließ den Gastgeber gewähren. Mit Folgen. Nur zehn Minuten nach der 1:0-Führung legte Jonas Rüschenschulte zum 2:0 nach. Nach langer Verletzungspause bewies Rüschenschulte 45 Minuten lang, welche Schlüsselrolle er in der bevorstehenden Saison einnehmen könnte. Kaum eine Offensivaktion, die nicht über ihn lief. Im Zusammenspiel mit Ballverteiler Emre Kücükosman initiierte Rüschenschulte flüssige Ballstafetten und trug maßgeblich zur anfänglichen Überlegenheit bei.

Warum sich dieses Bild unmittelbar nach dem Seitenwechsel änderte, erklärte 09-Trainer so: „Als Fußballer weiß man, wie schwer es werden kann, wenn man früh mit 2:0 führt.“ Auch diesmal war es ein früher Treffer, der für die zwischenzeitliche Wende in einem Spiel sorgte, das zuvor entschieden schien. Luca Dömer, bis zur 47. Minute nahezu beschäftigungslos, musste mitansehen, wie ihn Aaron Schölling überwand.

Von nun an übernahm der VfL Wolbeck das Ruder, drängte Greven in die eigene Hälfte und produzierte Chancen im Fünf-Minuten-Takt. In der 56. Minute stand den 09ern der Pfosten zur Seite, von dem der Ball nicht ins Tor, sondern zurück ins Spiel prallte.

Gefahr drohte vor allem durch Standardsituationen. So auch in der 70. Minute. Einen Eckstoß köpfte Jonas Bodin zum 2:2 ein.

Greven besaß auf der Gegenseite das Glück des späten Moments. Als in der dritten Minute der Nachspielzeit eine Flanke in den Wolbecker Strafraum segelte, bewies Neuzugang Mike Liszka Torriecher. Per Kopf besiegelte er den umjubelten Siegtreffer, der den Einzug in das Finale besiegelte. Einen, den Mirsad Celebic und Ulli Peppenhorst als „hoch verdient“ einordneten.

Im Kreispokalfinale trifft Greven nun auf Westfalia Kinderhaus. Der Westfalenligist bezwang am Samstag den TuS Freckenhorst mit 2:1. Da Kinderhaus für den Westfalenpokal gesetzt ist, geht es im Finale zwar um den Titel, das Ticket für den überkreislichen Wettbewerb ist dem SC Greven 09 gewiss. Und mit ihm die Verheißung auf ein weiteres attraktives Kräftemessen.

Greven 09:Luca Dömer – Johanns Mennemeyer, Felix Krasenbrink, Jonas Averbeck, Philipp Kraus – Qoraj (75. Berges), Emre Kücükosman, Bernd Lakenbrink, Mouhamed Seye (83. Steffen Herting) - Jonas Rüschenschulte (45. Patrick Fechtel), Mike Liszka.