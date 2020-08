Nach fünfeinhalb Monaten Corona-Zwangspause dürfen die Tischtennisspieler ihren Sport wieder wettkampfmäßig ausführen, allerdings werden zunächst in der Hinrunde der Saison 2020/21 keine Doppel gespielt, da diese als kontaktgefährlich eingestuft wurden. Den Auftakt machen an diesem Freitag die Bezirksligaherren der DJK. Sie erwarten um 20 Uhr die Warendorfer SU in der Emssporthalle.

Die Entscheidung des Verbandes, auf Doppelspiele zu verzichten, stößt bei vielen Aktiven auf Unverständnis. So werden nun alle Einzel ausgespielt und es kommen Ergebnisse von 12:0 bis 6:6 zustande. Ungeachtet dieser Regeländerung: Zum Saisonauftakt empfängt die zweite Mannschaft der DJK einen der beiden Topfavoriten der Bezirksliga , die Warendorfer SU.

Nach der etwas überraschenden Rückkehr von Martin Weßling zu seinem Stammverein TTV Metelen, für den Björn Ahrens aus der dritten Mannschaft aufrückt, scheinen die DJKler in dieser Spielzeit etwas schwächer als in der Vorsaison, in der man immerhin Vizemeister wurde. Insofern geht man gegen die Warendorfer als klarer Außenseiter ins Spiel. Dennoch freuen sich die Blau-Weißen endlich wieder auf einen Wettkampf und wollen den Gästen in der Besetzung Radke, Sithamparanathan, Everding, Asche, Lakenbrink und Ahrens möglichst lange Paroli bieten.