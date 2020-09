Oberliga in Sichtweite

Die C1-Mädchen des SC Greven 09 starteten am vergangenen Wochenende in die ersten zwei von fünf Qualifikationsspielen für die Oberliga – und das mit durchschlagendem Erfolg.

Im ersten Spiel am Samstag konnte sich das Team von Bogdan Oana und Muriel Pfilps deutlich gegen den SuS Neuenkirchen durchsetzen. Mit einer starken Abwehrleistung entschieden die Spielerinnen das Match deutlich mit 28:9 (14:2). Merklich schwieriger machten es die Ibbenbürener Jugend den Grevenerinnen am Sonntag. Zunächst begann das Oana-Team gut und sicher und ging mit einer 14:9- Führung in die Halbzeitpause. Danach entwickelte sich eine nervenaufreibende Partie. Erst spät fiel das Tor zum knappen 17:16-Sieg für die 09-erinnen. Schon am nächsten Wochenende folgen die nächsten Spiele um die Oberliga-Plätze.

B1-Jugend: Zwei Tage, zwei Gegner zwei Siege

Nach langer Corona-Zwangspause startete die neu formierte weibliche B-Jugend des SC Greven 09 mit ihrem Trainergespann Werner Meyer und Rebecca Diallo bei der SG Handball Steinfurt und legte einen sehr überzeugenden Start-Ziel-Sieg im ersten Spiel der Oberliga-Qualifikationsrunde hin. Sie gewannen mit 28:20 (Pausenstand 19:10).

Nach verhaltenem Start legten sich die Grevener Mädels richtig ins Zeug und führten bereits in der zwölften Spielminute mit 8:1. Die Grevener Mannschaft war dabei auf allen Positionen torgefährlich, so dass sich die Steinfurter Abwehr nicht auf eine oder wenige Spielerinnen konzentrieren konnte. Bemerkenswert war auch der Rückhalt, den die Grevener Feldspielerinnen in ihren Torhüterinnen hatten und welche die gegnerischen Spielerinnen so manches Mal zur Verzweiflung brachten.

Für Greven spielten gegen Burgsteinfurt Franziska Pache (Tor), Sophie Dübjohann (Tor), Anne Schäfer, Antonia Kramer (4), Emma Dolscheid, Louisa Reidegeld (1), Madita Howest (7), Marie Kleemann, Mia Prinz (1), Mona Frische (3), Yara Diallo (8) und Lale Schmedt auf der Günne (4).

Am Sonntag ging es in das zweite Spiel der Oberliga-Qualifikation. Die Nervosität war hoch, ging es doch gegen den FC Vorwärts Wettringen, den vermeintlichen Angstgegner. Sorge bereitete auch, dass die Wettringer Mannschaft ausgeruht nach Greven kam, lag deren erstes Spiel gegen Friesen Telgte bereits sechs Tage zurück.

Die Grevener Mädels kämpften wie selten zuvor: Erneut waren es die Torhüter- sowie Abwehrleistungen, welche die Gegnerinnen immer wieder zur Verzweiflung brachten. Am Ende standen nur 16 Gegentore auf der Uhr. Da die Wettringer selbst in ihrem Rückzugsverhalten schneller und im Abwehrverhalten insgesamt konsequenter waren als die Burgsteinfurterinnen am Vortag, kam Greven dieses Mal selbst nur seltener zu Tempogegenstößen. Die auch in diesem Spiel sehenswerten und tempo- sowie variantenreichen Spielzüge bescherten den Grevener Mädels zur Pause mit einer 12:9-Führung ein kleines Polster.

In der zweiten Halbzeit dieses intensiven Spiels ließen beide Mannschaften nur wenige Tore zu. Die Grevener auch deshalb, weil es gelang, zwei Siebenmeter gegen Greven zu entschärfen. Am Ende kam es zu einem verdienten 17:16-Erfolg.

SC 09: Franziska Pache (Tor), Sophie Dübjohann (Tor), Anne Schäfer, Antonia Kramer (7), Emma Dolscheid, Louisa Reidegeld, Madita Howest (2), Marie Kleemann (1), Mia Prinz, Mona Frische (3), Yara Diallo und Lale Schmedt auf der Günne (4).